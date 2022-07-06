高雄小港區今（6）日清晨1時許發生一起驚悚死亡案件。小港分局員警巡邏時發現路旁停放的一輛警報器大響，員警立刻上前查看，赫然發現車內有一名死亡已久的男屍，且屍體已嚴重腐爛，初步清查，該車已停放至少超過一個星期以上，現場並未有人進出車子，死者身上也沒外傷，詳細死亡原因還有待調查釐清。

小港警分局指出，6日凌晨1時許，高松派出所員警發現松信路上一處路邊停車格內，有一輛自小客車警報器不停響叫，上前查看赫見車內駕駛內有一名男子，明顯死亡，身體已腐爛，立即通報處置。

警方依照死者身體腐爛程度，研判已死亡多時，調閱監視器發現他於6月27日就將車停在此處，後續將持續擴大調閱監視器，以釐清中間還發生了什麼事，初步研判無外力介入，車內也未找到遺書等物。警方表示，目前調閱相關資料，查出死者可能為42歲的李姓男子，已通知家屬到高雄指認，確切死亡原因待相驗。