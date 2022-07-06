高雄市岡山區成功路一戶透天厝民宅6日凌晨1時許發生火警，民眾逃到陽台，等待救援。（消防局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區成功路一戶透天厝民宅6日凌晨1時許發生火警，民眾報案，119執勤人員在線上指導4名民眾關門避難，並到陽台等待救援。消防局人員到場後，架設梯子救援，成功救出4人。其中1人疑似受到驚嚇送醫。

消防局於今天凌晨獲報後立即出動18車43人前往搶救，當時得知有4人受困，無法逃生。於是，119執勤人員保持不間斷通話，線上指導受困民眾到陽台等待救援。

消防人員抵達現場時發現有民眾呼救及濃煙冒出，立即進行架梯救援，同時布設水線搶救，迅速於2樓及3樓陽台救出4名民眾，其中1名男子疑似受到驚嚇，由岡山分隊救護車送醫觀察。現場於2樓燃燒洗衣機及雜物，火勢於凌晨2時22分控制，2時26分撲滅。

現場消防人員於搶救行動告一段落後，立即於周邊住戶做災後防火宣導。消防局呼籲民眾，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢。同時注意用火用電安全，並裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。