美國政府正在考慮取消部份大陸商品關稅。

美國政治新聞網站「Politico」5日引述消息人士指出，美國總統拜登正考慮取消價值達100億美元的大陸商品關稅，相關計畫可分為3部份進行。

「Politico」引述業界人士、美國政府官員指出，因應居高不下的通貨膨脹，拜登政府考慮取消部份大陸商品關稅，而且有可能在7月宣布最終決定，相關計畫可能包含3部份，第一部份為先取消少部份商品關稅，可能包括腳踏車等消費品關稅，目前仍在討論哪些商品列入最初關稅減免名單，不過預估總價值可能僅達約100億美元。美國前總統川普執政期間，一共對價值達3700億美元的大陸商品課徵關稅。

第二部份則是美國貿易代表署（USTR）啟動新的排除程序，讓企業獲得大陸進口商品關稅豁免權。美國貿易代表署今年稍早已豁免352項大陸進口商品，不過企業及支持自由貿易的議員們敦促豁免更多大陸商品。

與此同時，計畫的第三部份則包含依據「1974年貿易法案」（Trade Act of 1974）第301條款啟動新關稅調查，將針對大陸政府大力補貼的經濟部門進行調查。報導指出，長久以來美國都在抱怨北京支持陸半導體、電池等高科技產業，讓外國企業處於不利位置，新啟動的關稅調查有可能導致華府對這些產業課徵新關稅，以為美國企業提供平等的競爭環境。

針對取消部份大陸商品關稅的計畫，高階美國官員強調政府目前尚未做出最終決定，相關的討論仍在進行中。

報導指出，取消關稅的決定可能會在拜登與大陸國家主席習近平通話的同個月份做出，不過官員也強調，拜習熱線將與關稅問題無關，主要是為了暢通美陸雙方的溝通管道。

另外據路透社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）5日表示，拜登團隊仍持續尋找是否降低大陸商品關稅來抑制通膨的選項。不過截至周二深夜，美國貿易代表署已收到超過400件維持大陸進口商品關稅的請求，使得拜登的決策更為困難。