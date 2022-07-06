藝人蔡允潔（蔡小潔）曾擔任《國光幫幫忙》助理主持，目前是各大談話性節目常客，常在臉書分享日常生活的她，日前透露夫妻倆去台中旅行，未料過程竟出現意外插曲，讓兩人嚇得連夜跑回彰化老家。
蔡允潔和老公帶著愛犬日前到台中旅行，原定是一日行程，但因為太好玩便加碼玩到3天，訂了一間房要入住時，卻在check in過程發現愛犬不斷顫抖，一開始並沒有想太多，仍舊按照原計畫入住，沒想到停完車進房時整個傻眼，不僅內部跟照片完全不符合，衛生條件更是難以接受，當下只能安慰老公：「沒關係啦！睡著就沒事了，能省一點是一點。」
沒想到才過5分鐘，蔡允潔便開始頭痛欲裂，當下不知道哪來的第六感，直接用網路查詢旅館名字，前五個新聞就跑出來「命案」二字，讓夫妻倆趕緊對著房間說：「抱歉打擾了」，接著就連夜跑回彰化爸爸家睡了，這讓老公覺得相當愧疚，她也只能笑著安慰：「沒關係啦，經驗嘛」。
對此，網友紛紛留言：「我的媽呀～～～～浪漫愛情故事變成鬼故事」、「天啊⋯⋯⋯頭痛真的要快跑」、「好恐怖的汽車旅館，狗狗很聰明有感應到」、「很多汽車旅館打google，後面都會出現命案」、「狗狗有莫名其妙在房間亂叫嗎」、「確定是兩人一狗行程嗎」、「這是第一次經驗，以後要查清楚」。
#蔡允潔
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