積極爭取民進黨台北市長人選的林佳龍，今在臉書表示，他的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性。最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中部長或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持。

林佳龍指出，自從佳龍公開表示自己正在為台北市長選舉做準備後，陸續聽到了很多評論的聲音，甚至批判他這樣的表態。

他說，民主進步黨是一個以民主為核心價值骨幹的政黨，此次民進黨的六都市長提名改採全徵召機制，雖然有別以往的初選辦法，但也有制度來產生最後的提名人選。民主時代，百家爭鳴是常態，他一直相信台灣能成為亞洲民主國家的典範，正是因為他們願意在劣勢的環境中，爭取看似不可能的機會。

他說，一位奧運選手必須經過四年的準備，才能上場與其他選手一較高下，上場之前還要先過資格賽。不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利。奧運精神可貴之處，就在於鍛鍊準備、超越極限、全力以赴、接受結果，然後尊敬你的對手。民主選舉，也是如此。

他說，這次的台北市長選舉，許多人期待陳時中部長披上戰袍為民進黨出征，他也認為陳部長是很好的人才。他的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性。最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中部長或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財，希望自己的政策研究能幫助到台北市民。

他說，捐出自己的政策研究，12年前就做過一次了。2010年時，雖然當時的他已經為參選台中市長蹲點準備5年了，但當黨中央決定改由蘇嘉全上陣時，他便立刻將準備五年的台中政策全部獻給嘉全兄，並擔任競選總幹事，全力輔選，嘉全兄最後僅以3萬票略輸胡志強市長。秉持著這始終如一的精神，「這次民進黨一旦決定由陳時中部長上陣，我也必定會全力支持，團結爭取勝選」。

他表示，請各位關心徵召提名的朋友可以放心，他一直是有運動家精神的人，也相信「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」。衷心希望台灣的民主價值能高於黨派和個人利益，唯有如此，民主才會如奧運般，充滿感動的力量。