全聯超市除了賣生鮮食品外，也有不少門市販售現烤麵包與咖啡。一名網友拍片分享，逛全聯發現一位阿伯要買麵包，但卻沒有把麵包裝入袋子裡，就直接把麵包丟到購物籃中，接著還繼續逛賣場，把咖哩調味包丟到了麵包上。短短5秒的影片狂吸4.8萬個讚，不少網友被阿伯的舉動驚呆。

一名男網友近日在抖音（TikTok）上分享影片，大呼全聯阿伯芭比q了（網路用語：完蛋了）！從畫面中可見，一個購物籃隨意的放在地面上，仔細一看卻發現，裡面除了咖哩調味包之外，竟然還有幾個沒裝袋的麵包，麵包就赤裸地放在購物籃中，很不衛生，讓而原PO看了忍不住驚呼「阿伯，旁邊有袋子可以裝啦！」

短短5秒鐘的影片吸引4.8萬人狂讚，不少網友看傻直呼「餓了直接吃完全沒有問題？」、「真『在地』美食」、「以為是麵包店要拿到櫃檯裝嗎」、「阿伯很環保」、「我可能當場笑到逛不下去，阿伯是不是以為袋子要額外付錢？」