南亞(1303)今日除息，每股配發現金股利7.5元，開盤參考價73.1元，股價開低走低，重挫近7%，呈現弱勢貼息。南亞即將公布第二季營收，受到先前大陸封城衝擊，單季營收恐相較第一季減緩，但因6月陸續解封下，上半年將可達營運目標，至於第三季，在旺季效應帶動下，營收可望較第二季成長。

南亞預估將在下周公布6月營收、第二季財報等，第二季因受4 月上海及華東地區防疫封控的影響，預計將較第一季及去年同期減少，但6月隨著解封，市況已經逐漸回溫，上半年將可達成公司的營運目標。

展望第三季，南亞認為，隨著疫情管制鬆綁，物流及生產陸續恢復正常；可塑劑系列產品進入傳統旺季，及歐美聖誕節前備貨需求增加；乙二醇同業因虧損以減停產因應，供過於求現象略有改善，使價格有所支撐，綜合上述原因，南亞第三季營收可望相較第二季增加。

法人則表示，第三季為傳統旺季，預計南亞單季獲利季增、年減，季增動能主要來自於大陸封城解除，電子材料稼動及銷量季增，煉油利差擴大下，台塑化轉投資收益季增，預計股利收入約當貢獻每股0.44元。