相較於歐美通貨膨脹還在高點(景氣週期停滯性膨脹階段)，中國PPI、CPI已經開始下行(景氣週期衰退階段)。富蘭克林華美投信認為，受到疫情衝擊，研判中國此輪GDP底部應該落於2022第二季(原本預估第一季)，而目前中國位於景氣週期的衰退後期，預計下半年股市將領先經濟，持續反彈回升，建議投資人逢低布局或定期定額低檔扣款。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，陸股自四月起反覆打底測試，五月底開始見到止跌反彈，到六月底陸股表現優於歐美等國家，我們認為中國市場的三大不確定性因素:新冠疫情、中美監管及俄烏戰爭，若能消除或淡化，將對陸股中長期表現有助益。

沈宏達認為，中國目前已經逐漸放棄社會性全面清零，開始逐步復工，四五月宏觀數字不佳造成二季度GDP差已成為共識，後續看7、8月PMI數字是否持續上揚，而市場逐漸傳出解決聲音，美中貿易七八月關稅是否取消就是關鍵，可以持續觀察。

富蘭克林華美投信表示，時序來到下半年，7、8月除了期待美中貿易關稅有望解除之外，更是上市公司公布半年報時間點，投資人將審視在這疫情影響下，企業基本面是否良好。A股研究團隊認為，中國具備領導地位的龍頭企業，才有足夠的現金流抵禦短期的逆風且能快速重振旗鼓，因此，基金操作上則彈性將持股移往大型企業部位靠攏。

隨著北上資金連續三個月湧入A股，也觀察到外資多數都佈局產業龍頭，展望未來，中國A股基金將逐步集中在龍頭企業的配置，靜待財報公佈期後，迎接下一波反彈行情的到來。

針對A股行情結構，沈宏達認為，看好大消費、醫療保健以及受惠於雙碳政策的新能源車、太陽能等，此外，隨著北京政策對互聯網的監管鬆綁下，也長期看好估值大幅修正的互聯網企業，操作上將逢低分批布局。