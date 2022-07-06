10日，日本參議院將舉行3年一次的大改選，原本勝券在握的執政黨，現在卻遇上一件麻煩事，那就是當地物價齊漲，民眾生活大不易，反對黨已把通膨的這筆帳，算到現任首相岸田文雄身上。

自從2021年10月就任後，日相岸田就一直享有頗高民意支持度。不過，根據當地公共電視NHK於4日的一份民調，岸田支持度已經降到54%，較3周前的59%相比明顯下滑不少。

經濟學者認為，這一切基本上都是通膨惹的禍。日本年輕人表示，對未來很不安，目前不僅減少外食機會，同時連水果都買不起，因為東西愈來愈貴。所以，這次投票要破天荒地投給反對黨。

日本央行苦等7年，都不見當地通膨率漲到設定目標價。不過，現在在俄烏戰爭之下，大宗物資價格飆升，當地消費者通膨也被推升且稍微超過2%目標。其實，與歐美動輒超過10%相比，日本的通膨簡直是小巫見大巫。但對日本民眾來說，過去幾十年可說物價幾乎沒變動過，遑論當今的漲幅還愈來愈大。

因此，包括日本家庭、餐館以及學校等，許多都被迫調整日常食物採購方式，希望能度過物價齊漲生活困境。這對反對黨來說，就像是撿到槍一樣，大肆用岸田通膨這個新詞，在選前來攻擊執政黨。

面對弱小且不團結的反對黨，岸田沒在怕的，因為執政黨在這次參院改選應可拿到多數席位。但要如何說服不太相信物價會上漲的國民，以及避免人民生活大不易，進而造成未來選票流失，也是目前日本執政黨需要努力的。

專家指出，在這次大選後，日本政府應該會出台一些具體抑制通膨政策，還有控制能源成本。最重要的，可能加速重啟核電腳步，防止現在被酷熱包圍的日本，發生大範圍停電事件。

岸田文雄以及前日相安倍晉三同屬自民黨，但與安倍相比，岸田的派系規模較小。為了累積自己的政治資本，岸田除了自己主張的政策外，也還得續命前朝的安倍經濟學。

安倍在位時頗自豪的政績安倍經濟學，內容主要有3支箭，就是3個不同施政方向，使用寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，以及結構性改革來幫助日本經濟成長。

美國智庫Teneo認為，岸田會先以安倍經濟學，定調自民黨目前經濟政策。不過長期來說，岸田不希望日本政府一直大撒幣以及債台高築。目前來看，岸田已承諾使用財政支出來舒緩通膨上漲壓力，像是補貼加油費用等。

經濟學者指出，要對抗通膨的話，政府舉債過大非正常解決之道，最好是想方設法讓公司幫員工加薪。如此這般，一方面可讓民眾日常生活壓力沒這麼大，另方面也可提高生產力。