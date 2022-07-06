展碁國際(6776)今天除息，配發3.2元股票股利，除息參考價為37.35元。早盤台股大盤續跌逾百點，但展碁國際填息不受干擾，早盤股價上揚逾2個百分點，填息率約3成。

展碁國際近年持續轉型，從3C電子專業代理商轉型為多元通路代理平台，去年中拿下轉投資子公司博瑞達集團經營權後，加速進行組織扁平化及營運體質調整。在持續進行簡化投資架構、與優化營運管理下，展碁國際昨天宣布，PGL原在台成立的博瑞達應用材料股份有限公司，將透過發行新股與PGL進行股權交換／轉換，成為PGL旗下唯一子公司，俟PGL完成解散清算程序後，展碁將直接持有博瑞達應用材料之股權。

展碁發言人鄭明琪表示，此回投資架構調整後，將使營運管理、長期發展及資源整合配置更為直接。此外，因應後續營運規模擴大之需求，亦將適情況對其進行資本調整、增資。

2021年度博瑞達集團合併營收突破52億元，稅後淨利約1.44億元，稅後每股盈餘高達28.58元，是展碁手上的小金雞。