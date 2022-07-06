知名藝人柯佳嬿、坤達在愛情長跑多年後，終於在2017年底登記結婚，至今已結婚4年多，但兩人卻對於婚姻生活相當低調，只偶爾在社群平台上互動、撒狗糧。昨（5）天柯佳嬿為了宣傳新戲特別在IG上曬出一張躺床劇照，但老公坤達一看到立即跳出來留言「跑出來了」，再度掀起網友熱烈討論。

由柯佳嬿、吳慷仁、賈靜雯、比莉、林柏宏等多位大明星領銜主演，並找來金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導的Netflix電視劇《媽，別鬧了！》，即將於7月15日正式上檔，而在劇中飾演賈靜雯妹妹的柯佳嬿，為了替新戲宣傳，昨日晚間特別於個人IG上PO文表示「每個人可能都曾愛過一個，讓自己感到痛苦的人。期盼他長大，期盼他回頭，期盼他有一天能好好愛自己。我很欣賞小敏對愛情的義無反顧，那樣的狀態很迷人。你可以說她傻，但有些事就是得走過那麼一回，我們才有辦法真的明白。那麼瘋癲過～那麼珍惜過～那麼動地驚天愛戀過～」。

在附上的劇照中，只見柯佳嬿穿著寬版T恤搭配性感真理褲，失落的躺在床上，大秀白皙又修長的美腿，牆上還貼著小虎隊的海報，而老公坤達一看到她的PO文，立即跳出來留言提醒「腿跑出來了」，令網友哭笑不得紛紛留言，意外讓新戲未開播就引發話題。