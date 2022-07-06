因為疫情再起，從7月6日0時起，西安在全市暫時實施7天部分公共場所臨時性管控措施，進一步減少人員流動，降低交叉感染風險。「西安發佈」7月5日深夜緊急發文稱，「臨時性管控措施」不是「封城」，民眾仍可自由外出到超市賣場購物。

西安市疫情防控指揮部有關負責人表示，部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」。與居民生活密切相關的大型商超綜合體、超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業。公共娛樂休閒場所KTV等暫停營業。餐廳暫停內用一周，可自取，可外賣，實施無接觸式配送服務。黨政機關、企事業單位、各住宅小區、公共交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所可以自由進出，實施掃碼、測溫、規範佩戴口罩、通風消毒等措施。

7天部分公共場所實施臨時性管控措施，是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。