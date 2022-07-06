近年大陸積極發展半導體產業，根據外媒報導，美國為遏止大陸在半導體產業崛起的趨勢，正在向荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）施壓，禁止其向大陸出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台，可能打擊大陸晶片製造商包括中芯國際、華虹半導體等。

美國財經媒體報導，美國官員提出的禁售討論，如果荷蘭政府同意，目前禁止出售至大陸的晶片製造設備範圍和類別將進一步擴大，可能令大陸晶片製造商中芯國際、華虹半導體等受到沈重打擊。

消息人士指出，美國官員正在游說荷蘭當局，要求其禁止ASML出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台等設備，雖然這類設備所用於的晶片製程技術，比先進技術落後，但仍是成熟製程晶片最常用的設備，用於製造汽車、手機、電腦、機器人等。

ASML由於無法獲得荷蘭政府的出口許可，目前已無法向大陸出口每台售價約1.6億歐元的極紫外線光刻機（EUV）。

此消息拖累ASML的美國存託憑證（ADR）5日盤中價格一度重挫8.3％，創下自2020年3月以來最大盤中跌幅。