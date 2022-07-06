從兒童台姐姐出道的「小蜜桃姐姐」朱安禹，2011年閃嫁身價10億的大陸富商李慎言，朱安禹婚後生下一對子女，淡出演藝圈、定居上海，專心在家相夫教子，不過夫妻倆近年卻屢被傳出婚變，對此，朱安禹則曝光夫妻相處日常，也讓婚姻實況全曝光。

41歲朱安禹2011年閃嫁李慎言，幸福組成一家四口，身為人妻、人母的她，專心在家照顧丈夫和孩子，不過朱安禹近年卻接連被爆婚變，甚至傳出夫家投資失利，朱安禹對於自己「被婚變」感到無奈，根據《ETtoday星光雲》報導，朱安禹對於烏龍婚變其實已經看開了，她認為，沒辦法阻止別人去說什麼，「時間會證明什麼才是真相」，朱安禹表示，李慎言雖然話不多，但會給妻小最大的安全感，也會對她提出的要求盡力配合。

雖然另一半很沒有太多浪漫的花招，但朱安禹反而甜讚：「我很喜歡他的踏實」，至於李慎言做過最浪漫的事，朱安禹則說，有一次正在出差的老公，特別從新疆飛到杭州，驚喜現身為她慶生，暖舉讓朱安禹感動不已。

朱安禹以甜美顏值和活潑、溫柔個性，深受小朋友喜愛，堪稱是兒童台姐姐界始祖，致力於兒童產業的朱安禹，現在除了有親子餐廳和兒童繪本館的教育工作，親民的她也會拍影片，分享自己的育兒經驗和生活日常。