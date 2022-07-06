豐原醫院藉由定期大家庭會議，讓病患家屬與精神科醫師、職能治療師們，一同參與個案治療情形及計畫。(豐原醫院提供)

25歲的張小姐，從國中躁鬱症發病開始，反覆入住急性精神科病房，每當症狀穩定回家後，總是因外在課業及生活壓力，讓她頻繁再入院至今已近10年。經豐原醫院精神科醫師評估，轉介到日間留院持續接受治療；並在醫師及職能治療師團隊評估後安排職能治療，讓張小姐可在日間留院接受庇護工作。

豐原醫院指出，對於許多民眾來說，職能治療師是個很陌生的詞，不同於一般復健師，職能治療師在精神科是扮演一個舉足輕重的角色，精神科病人因幻聽、妄想等精神症狀干擾，或因躁症產生異常言行造成職能領域受損，生活適應能力降低，無法獨立維持生活自理能力。

職能治療師針對每個病人的個別性，去安排不同治療活動，比如團體分享儀容整潔重要性，並以行為獎勵制度，逐步養成良好的個人衛生習慣，透過與生活相關且具治療性的活動媒材，像是烹飪、手工藝等，並依個案興趣、目標、能力安排和調整難易度，以達治療效果。

豐原醫院表示，去年台中市領有精神障礙手冊的人有1萬3464名，占台中市轄區人口數的0.47％，精神疾病會因為疾病進展、環境等因素造成慢性化，導致功能退化必須持續接受治療。

豐原醫院1993年成立日間留院，並於2002年更名為「向日葵的家」，由剛創立時的25床逐步擴增至100床服務量，多元化服務的日間留院，提供慢性精神科患者，每日的復健治療活動，由專業職能治療師帶領多元化的團體治療活動，且提供多元及分級的工作訓練。

職能治療師說，工作訓練包含有製作病歷、病歷室業務、戶外打掃、健身中心及教育中心清潔、咖啡屋(內場工作、推車販賣)、梳子加工等，進而強化病人的學習能力，加速適應環境，培養生產技巧，建立獨立謀生能力。