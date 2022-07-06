前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉後，下一步計畫則是想當一個幫助別人實踐理想的配角。而他昨(5日)則是跟立委高金素梅到花蓮豐濱新社，頂著艷陽割稻，更說只要陪高金委員走進群眾、走入人民生活，就有源源不絕的正能量。此話一出，引發網友熱議，已有超過八千名網友按讚，不少人都直喊「是的～腳踏實地才是正道」、「委員、強哥加油」。

羅智強昨在臉書談到，每次看到高金素梅跟當地朋友們互動，都充滿著熱情與溫暖，這次當然也不例外，流著汗、彎著腰一把把的割下熟成的稻穗，才能有所收穫，「我想這正是提醒著我們，要有收穫，不只要有謙卑，也要有辛勞」。

羅智強非常感謝高金素梅的邀約，讓他深刻的體會到什麼是「汗滴禾下土」，更體會到收穫的背後，有著謙卑和辛勞的付出。他也說，只要陪高金委員走進群眾、走入人民生活，就有源源不絕的正能量。對此有不少網友都湧入其臉書留言，已有超過百則討論，有人認為「做大事的人就是到處了解基層幫民解困」、「喜歡為人民服務這句話」、「從政毋需高學歷，但需要有良心有熱情」、「贏的代表」。