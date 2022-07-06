民雄鬼屋靈異傳聞不斷。（圖／報系資料照）

嘉義民雄鬼屋（劉家古厝）歷史悠久，巴洛克式的建築年久失修，導致繪聲繪影的靈異傳聞不斷，更被列為台灣十大鬼屋之首。然而2020年有房仲業者貼出掛售布條，開價1350萬出售該筆土地，不過兩年過去還是沒有找到有緣人。

民雄鬼屋建於1929年日治時期，是一棟3層樓占地375坪的華麗建築，然後隨著劉家成員陸續遷出，設施長年疏於維護，加上庭院裡有茂密大樹遮掩日光，讓該地散發陰森氣息，甚至傳出許多靈異故事。

傳言鬧得沸沸揚揚，有人指稱有婢女投井輕生，冤魂一直在附近遊蕩，也有傳言指出，日治時期有軍人在該處輕生，靈異傳聞不脛而走，但傳言不曾獲得證實。

2020年有房東在臉書社團貼出賣屋公告，以每坪開價3.6萬、總價1350萬求售，然而兩年過去還是無法找到買家，靈異傳聞不斷被認為是無法順利出售的主要原因。

有趣的是，民雄鬼屋早已成為當地知名景點，許多人抱著好奇的心態前往探險，甚至有國片以此為主題拍攝恐怖片，這也讓民雄鬼屋再次成為網友們熱烈討論的焦點。