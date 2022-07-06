7月5日，安徽省宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部在泗縣召開新聞發布會，通報疫情防控工作最新情況。6月26日至7月5日18時，泗縣共報告確診病例218例，無症狀感染者847例。目前正在開展第8輪核酸檢測。

中共泗縣縣委、泗縣人民政府5日發布《致全縣人民的一封信》，表示自6月26日以來，泗縣遭遇來勢洶洶的Omicron突襲，面臨著有史以來最嚴峻、最複雜的疫情防控形勢。面對這場前所未有的大考，政府堅決貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，立即啟動應急響應機制，全面進入戰時狀態，以快制快、爭分奪秒，堅決阻斷疫情傳播鏈條，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。經過十天連續奮戰，社會面陽性比例呈現明顯下降趨勢，疫情傳播風險總體可控。

信中說，堅持就是勝利，堅持必能勝利。當前全縣疫情防控正處在最緊要、最吃勁的關鍵時刻，需要大家戮力同心、咬緊牙關、一鼓作氣、共克時艱。政府將認真傾聽大家的意見建議，對涉疫和民生訴求接訴即辦、交辦必覆，全力保障物資供應充足，保障居民應急需求，最大限度減少對群眾生產生活的影響。

信中說，希望全縣廣大群眾把個人冷暖和家國情懷融為一體，共同參與、人人響應、積極配合，一盤棋、一條心、一股勁落實當前應急處置各項舉措，共同守護我們的家園。風雨過後就是彩虹，堅信一定能夠在最短時間實現社會面清零，也必將打贏這場疫情防控阻擊戰。