立委蔡易餘驚傳車禍 車毀人送醫 10:132022/07/06 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委蔡易餘驚傳車禍，手腳受傷座車嚴重毀損。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨嘉義縣立委蔡易餘今(6日)上午驚傳車禍。蔡易餘與搭乘由司機開的座車，行經縣道168線與高鐵下方道路交叉口時，不慎與一台自小客車發生擦撞，造成2車3人受傷，蔡的右手肘及右小腿傷，已由救護人員送到醫院救治中，目前並無大礙。 林智堅被自家人害的？吳子嘉揭「綠營窩裡反」：他太狠 黃捷嗆「韓粉霸凌是高雄人最大傷口」 釣出柯志恩親回網讚爆 林智堅再掀小英「論文門」風暴！他們搬出這法條網氣炸 #蔡易餘 #立委 #驚傳 #車禍 #座車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小貨車停國道路肩駕駛下車綁貨 遭後方車追撞噴飛身亡 21:372022/07/05 社會 8旬老翁騎單車橫跨馬路 慘遭轎車撞噴飛 失去生命跡象 14:512022/07/04 社會 警為確診高燒童開道釀5傷車禍 王惠美慰問受傷警大讚神救援 10:492022/07/04 生活 脫黨參選台東縣長 綠營賴坤成話中藏玄機 16:542022/07/04 政治 沙鹿半聯結車疑煞車失靈 追撞等紅燈5車釀1傷 16:072022/07/03 社會 兒確診高燒父跪求 暖警開道神救援 04:102022/07/04 社會新聞 離奇車禍！空軍官校4飛官自駕撞牆 1人骨折驚動國防部 08:372022/07/04 社會 民眾黨敲定 黃珊珊掛無黨籍參選 04:102022/07/03 政治要聞 數位中介服務法 遭疑網軍檯面化 04:102022/07/06 政治要聞 胡瓜節目驚傳收攤 民視綜藝王國地位生變 07:152022/07/05 娛樂 神岡高工體育訓練器材不足 立委爭經費改善 13:202022/07/05 寶島 蔣萬安遭虧「天龍國王子」 今反擊走這區 08:232022/07/05 政治 披藍袍選苗栗 謝福弘組決策小組備戰 12:582022/07/04 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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