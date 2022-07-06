民進黨嘉義縣立委蔡易餘今(6日)上午驚傳車禍。蔡易餘與搭乘由司機開的座車，行經縣道168線與高鐵下方道路交叉口時，不慎與一台自小客車發生擦撞，造成2車3人受傷，蔡的右手肘及右小腿傷，已由救護人員送到醫院救治中，目前並無大礙。