蟑螂會造成環境髒亂，一名男大生表示，某日在家突發現一隻會飛的蟑螂，他迅速拿起馬克杯及杯墊，把牠關在裡面，本想讓蟑螂餓死再收屍，兩周後他再打開馬克杯，卻不見蟑螂身影，他疑惑問「怎會憑空消失？」網友紛紛解答，蟑螂什麼縫隙都過得去，早就逃出去了，更有人說用過期沐浴乳、洗髮乳稀釋做成的泡泡水殺蟑很有效，屍體還會香香的，是地表最強殺蟑法。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，某天使用電腦時，眼前突出現一隻會飛的蟑螂，嚇得他趕緊拿起手邊的馬克杯及杯墊，將牠「封印」在杯子中，打算讓牠餓死再處理，沒想到兩周後再打開馬克杯，卻不見蟑螂身影，令他疑惑，「怎會憑空消失了？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「之前在公司會議室看到蟑螂，沒有人敢打，我就用空的垃圾桶把牠蓋住，隔天看只剩空的垃圾桶，怕爆」、「蟑螂可以把自己壓扁爬出去，所以關起來不太有用」、「把牠關2個月也不見得會餓死」、「蟑螂什麼都能吃，就算沒東西吃也能吃自己，餓不死的」、「你的杯墊是軟的，所以牠應該早就硬擠出來了」、「你不知道蟑螂是水做的嗎？什麼縫隙都過得去，牠早就逃出馬克杯及杯墊的監牢了」。

留言中也有不少人傳受殺蟑密技，「地表最強殺蟑方式，就是泡泡水啊」、「用泡泡水噴他就會窒息了」、「洗碗精加水超好用，噴下去沒多久就死惹」、「泡泡水效果滿好，一直噴就行」、「我媽都用過期的沐浴乳、洗髮乳淹死，屍體還香香」、「我都用酒精噴，蟑螂速度就會變慢，很好解決」、「用酒精啊！很有效會死」。