蔡英文總統昨（5日）赴國家電影及視聽文化中心參觀《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展。總統透露，小時候常常中午飛奔回家，就是為了看布袋戲《雲州大儒俠》；她非常喜歡看布袋戲，父親也喜歡，他們親子共同的、最好的活動，就是一起看布袋戲。

總統表示，這幾年來，政府會持續推動布袋戲的傳承和創新，讓布袋戲可以一代一代傳下去，成為臺灣人一代又一代共同的資產。

總統抵達後，首先聽取霹靂國際多媒體總經理黃亮勛簡報「布袋戲文化紮根教育」，接著欣賞「黃文擇經典口白」與「黃文擇生平及貢獻影片」等。總統並親身體驗操作「傲笑紅塵」戲偶，以及透過野臺錄音「請繼續收看黃文擇布袋戲」。

總統表示，很高興在黃文擇大師紀念展開展之前，有機會親身體驗這項展出。布袋戲是許多臺灣人從小到大的共同記憶。

總統憶及，她小時候常常中午飛奔回家，就是為了要看布袋戲，當時看的是黃俊雄布袋戲《雲州大儒俠》，布袋戲也與時俱進、持續創新，現在是一個更驚奇、更迷人的世界，而且戲迷遍布全世界。

總統指出，非常感謝黃文擇大師用聲音，一起建構出霹靂的世界。在黃文擇大師一生當中，詮釋過4千多個角色，而且用完全不同的嗓音，賦予角色截然不同的靈魂，確實是名副其實的「八音才子」。

她說，相信黃文擇大師賦予每一個角色的血肉和生命，帶來的每一段精采故事，會永遠留在所有戲迷的心中。

總統認為，霹靂布袋戲一路走來，為布袋戲的製作和規模，開創了嶄新的局面。尤其，前人的成就很輝煌，後人要突破創新，相信壓力會很大。霹靂走出自己的一條路，真的很不簡單。

她說，希望霹靂能繼續創作出更多奇幻世界的熱血故事，讓布袋戲躍上大螢幕，也走向國際。像是2000年上映的《聖石傳說》，還有今年1月上映的《素還真》，都非常精采，也獲得好評。

總統提到，許多人認為霹靂就是「臺灣漫威」，透過動畫、電影及各種周邊商品的結合，可以為整個文化內容產業，帶來多元豐富的內容，這是臺灣非常獨特也非常重要的IP。

總統表示，這些年來，政府很重視，也很支持布袋戲的發展，文化部長李永得也來到現場；今年初上映的《素還真》，文化部亦提供補助。

總統說，她剛才觀賞「黃文擇生平及貢獻影片」，感受很深刻。布袋戲帶給的是一個江湖人生，在這個江湖裡面，有很多有個性的、熱血的，還有充滿義氣的各種各樣人物。這些人物在布袋戲中的互動，其實是在現實生活中做不到，卻是所夢想的。

她說，喜歡布袋戲，是因為布袋戲讓人知道，在生活過程中，還有很多的空間，可以去想像、甚至於去成就。

總統感謝多年來投入布袋戲的前輩們，以及現在正在為布袋戲努力的朋友，「你們創造的江湖」，是生活中非常重要的一個對未來的想像，以及在空間、在時間上，能更抒發自己對生活的期待。