荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML Holding）ADR周二下挫3.87%，收在432.40美元，盤中一度大跌逾8%，創下2020年3月來最大盤中跌幅。彭博報導，消息人士透露美國政府擬進一步限制該半導體設備大廠對中國的出貨。

受此打擊，其他晶片設備股也下跌，科林研發（Lam Research）收跌1.53%，盤中一度跌3.6%，應用材料（Applied Materials）跌0.31%，盤中一度跌2.4%。

受美國政府禁令影響，艾司摩爾已經無法提供中國公司最先進的半導體製造設備，而彭博援引知情人士報導，華盛頓當局將把這項禁令的適用範圍進一步擴大到略為舊型、卻是生產大量晶片所需的主流設備。

艾司摩爾發言人對此報導表示，該公司並未察覺到有任何政策變化，「之前就有相關的討論，但沒有做出任何決定，我們不想對傳聞去臆測或評論」。

僅次於台灣和南韓，中國是艾司摩爾的第三大市場，貢獻其2021年營收約16%或21億歐元。

在光刻機市場，艾司摩爾可說是一家獨大。由於電腦晶片被視為是「軍民兩用」（dual-use）技術，因此光刻機等半導體製造設備出口前必須先取得許可。

基於和美國政府達成的協議，自2019年以來，荷蘭政府已經禁止艾司摩爾向中國製造商出售其最先進的極紫外光（EUV）晶片製造設備，但艾司摩爾仍可向中國客戶出貨深紫外光刻機（DUV）。

目前全球大部分晶片製造都是採用DUV光刻技術，這表示一旦美國政府將出口禁令擴大到DUV光刻機勢必將重挫中國晶片產業，並可能使全球半導體晶片短缺問題更加惡化。

2021年，由谷歌前執行長施密特（ Eric Schmidt）領軍的美國國家人工智慧安全委員會提出建言，主張美國國務院與商務部應該說服盟友禁止中國取得頂級DUV、EUV等相關設備。

花旗分析師當時表示，他們認為對DUV設備下全面禁令是「極不可能的事」，但中國升級與俄國的外交政策或入侵台灣等議題，可能促使美國進一步對設備製造商設限。