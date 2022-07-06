聯盟本月迎來自由市場開啟，各隊紛紛做出補強，其中籃網成為萬眾矚目的焦點，因為頭號球星杜蘭特(Kevin Durant)首日就放話球隊「賣我」，之後甚至連厄文(Kyrie Irving)都傳出還有可能轉隊，不過籃網在今天做出了兩筆補強，簽下前溜馬球員沃倫(T.J.Warren)和薩姆納(Edmond Sumner)，接下來球隊會有何發展令人好奇。

Nets sign former Pacer Edmond Sumner after adding T.J. Warren https://t.co/OE4FmSPOJP pic.twitter.com/legzEFyNU3 — New York Post (@nypost) July 6, 2022

據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導，籃網與自由球員沃倫簽下1年合約，此外還簽下了薩姆納，這兩名球員都曾為溜馬效力，沃倫2020年曾在「泡泡園區」對76人單場轟下53分，但因左腳疲勞性骨折，過去兩季僅出賽4場，去年完全沒打，生涯有15.5分4.1籃板1.2助攻，投籃命中率50.7%、外線35.7%。

薩姆納2017年開始為溜馬效力四季，去年10月就曾被交易至籃網，但隨後被裁，上季和沃倫一樣都因傷未出賽。薩姆納生涯場均有5.7分1.5籃板1.1助攻，投籃命中率47.4%、外線33.3%。而籃網簽下他們目的也值得關注，目前球隊已有11名具保障合約球員，蔡崇信老闆、球隊高層還有什麼盤算，我們繼續看下去！