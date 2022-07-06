蔡淑君親自擔任模特兒展示潮T，吸引支持者熱烈搶訂。（蔡淑君提供）

距離年底九合一選舉越來越近，許多參選人為了籌措競選經費，也絞盡腦汁推出各種選舉小物，爭取支持者的小額政治獻金捐款。新北市議員蔡淑君本屆再度攜手名設計師李明川，推出簡約風潮T，在衣服正面印上草寫的英文羅馬拼音「Shu Jyun A Yi（淑君阿姨）」，兼具時尚與識別度，並在今（6）日正式開賣。

蔡淑君前天搶先在臉書曝光潮T樣式，並由自己親自擔任模特兒，展示穿在身上所呈現出來的感覺，照片一曝光，立刻引起熱烈詢問，許多支持者紛紛留言詢問能否預訂，有人一次替全家購買，還有忠實粉絲連兩屆各訂購100件，更獲得許多地方人士的支持，紛紛以百件的數量下訂，讓這次推出的潮T在曝光不到1小時的小間，就已經湧入超過400件的預約訂單。

連任3屆新北市第2選區（林口、五股、泰山）市議員，蔡淑君長期專注於地方公共事務與公益服務，且往年在她當選後，也都會把每票30元的選票補助款全數捐入新北市教育局專戶，救助弱勢孩童。使得許多選民不分年齡都會稱她一聲「淑君阿姨」，也因此她被稱作「林口人共同的阿姨」，這次的潮T設計便是以此為發想，擁有高識別度。

蔡淑君說，這次的潮T一樣是以小額政治獻金捐款的方式販售，每件600元，選用的是台灣製的質料，今天開賣後，民眾可以在林口的服務處試穿、購買，也會開立捐款收據，而這也是她從政以來第二次舉辦小額政治獻金捐款活動，這次再度與知名設計師李明川合作，有別於上屆的狂賣5000多件的Q版肖像，這次改走簡約、時尚路線，讓民眾參與政治也能很「Fashion」！