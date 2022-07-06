據中新網報導，中國海口海關7月5日發佈消息稱，海口海關所屬博鰲機場海關日前為中國大陸首次進口的中和抗體Evusheld(恩適得)完成入境特殊物品審批，貨值共計2198.02萬元人民幣，該藥品主要用於成人和青少年(≥12歲，體重≥40 kg)的新型冠狀病毒肺炎暴露前預防。

海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區4日發佈消息，Evusheld(恩適得)在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區通過特殊進口審批。

「Evusheld在海南獲批，標誌著目前全球唯一一款可以用於新型冠狀病毒感染預防的藥物，在中國大陸首次先行先試准入。」藥物落地醫院博鰲樂城瑞金海南醫院技術拓展部負責人王芳介紹。

海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是2013年由中國國務院批准設立，享有「特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流」以及真實世界數據試點等一系列特殊政策，是海南自貿港建設重點園區。

博鰲機場海關綜合業務科科長黃丹說：「在風險精准防控前提下，對臨床急需進口藥械進行快速審批，有利於保障患者及時用藥，助力提升樂城醫療服務水平。」