生技股今日換中小型股喊衝，國光生(4142)挾著6月營收出色，漲幅在8%以上、和康生(1783)漲逾5.5%，晉弘(6796)持續鎖在漲停板70.8元；高價股今日暫時休兵，股王藥華藥(6446)跌幅在3.5%左右、晶碩(6419)、大學光(3218)、大樹(6469)跌幅2~3%左右。興櫃生醫強勢演出，昱展新藥(6785)漲幅逾3成、台睿(6580)、仁新(66696)漲幅在5~8%不等。

外銷訂單大幅成長，出貨排程優化，國光生6月自結營收為新台幣4.9億元，創公司同期歷史新高，較去年同期營收成長6倍。在6月傳統淡季開出營收歷史新高後，國光生表示，接下來將進入流感疫苗等產品出貨旺季，預期今年下半年營收仍將持續上揚，帶動全年營收維持成長曲線，今年可望開出更亮眼的營收表現。

仁新子公司Belite(BLTE)昨(5)日股價站上每股44美元，市值突破10億美大關(達10.9億美元)。仁新持有66%的BLTE，LBS008需要完成必要里程碑並上市，才會稀釋仁新持股到57%。此外，不同於大多數員工認股方式，以任職滿一定時間後即可處分持股，BLTE是以達到開發里程碑為依據，顯示公司團隊對該藥物開發成功有強大的使命感。

濕性黃斑部病變藥物Eylea於2021的銷售是91億美金，而濕性黃斑部病變人口與乾性黃斑部病變人口比例為一比九，且目前無藥可醫，而Regeneron藥廠昨天的市值為650億美金。一旦LBS008治療乾性黃斑部病變與斯特格病變藥物上市，該藥物市場價值與BLTE的市值是可比甚至優於Eylean與Regeneron。