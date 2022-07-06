櫃買中心表示，室內裝修設計工程公司－潤德（6881），已經在周二（5日）送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，潤德成立於1991年11月，董事長為簡滄圳，潤德為潤泰集團旗下潤泰材的轉投資事業；潤德主要經營業務是室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展市會場和博覽會場之設計與佈置、家具之銷售組裝及進出口等，送件時資本額為1億3,500萬元，產業別是其他業。

潤德2021年營收為9億1,063萬元，稅前盈餘5,007萬元，稅後盈餘3,977萬元，每股盈餘5.20元。