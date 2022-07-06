《巴倫周刊》引述消息報導，柏克夏海瑟威可能趁近日能源類股走跌，在5日將西方石油（Occidental Petroleum）持股比重增至20％，未來將在財報中反映西方石油的部分獲利。假設傳聞屬實，柏克夏海瑟威最快將在7日向美國證交會（SEC）提交文件。

6月29至7月1日期間柏克夏海瑟威以每股超過60美元價格，買進將近1千萬股西方石油股票，是巴菲特首度願意以60美元價格買進西方石油。截至7月1日為止，柏克夏海瑟威對西方石油持有1.63億股，持股比重已超過10％。