仁新（6696）子公司Belite（BLTE）5日股價站上每股44美元，市值以10.9億美元正式突破10億美大關。法人以BLTE的市值，計入仁新的持有價值，估算其每股應有295元價值，預估仁新有機會掀起比價行情。

仁新表示，該公司持有66％的BLTE，依協議，LBS008需要完成必要里程碑並上市，才會稀釋仁新持股到57％。此外，不同於大多數員工認股方式，以任職滿一定時間後即可處分持股，BLTE是以達到開發里程碑為依據，突顯公司團隊對該藥物開發成功有強大的信心和使命感。

濕性黃斑部病變藥物Eylea於2021的銷售是91億美金，而濕性黃斑部病變人口與乾性黃斑部病變人口比例為一比九，且目前無藥可醫，而Regeneron 藥廠昨天的市值為650億美金。仁新認為，一旦LBS008治療乾性黃斑部病變與斯特格病變藥物上市，該藥物市場價值與BLTE的市值將可比Eylean與Regeneron。