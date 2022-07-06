國民黨台北市議員張斯綱，秀出與黨籍台北市長參選人蔣萬安的聯合看板照。（圖／取自張斯綱臉書）

國民黨台北市議員張斯綱。（圖／張斯綱辦公室提供）

年底九合一選舉熱度漸升溫，國民黨台北市議員張斯綱表示，他看到有媒體報導稱，國民黨參選人蔣萬安是「不稱職的母雞」，街頭難見黨籍議員跟蔣的聯合看板。對此，張秀出自己與蔣的聯合看板照，怒斥「鬼扯」，呼籲相關傳聞務必先去查證。

張斯綱昨日（5）在臉書發文表示，他看到媒體當天有一篇報導，說蔣萬安是不稱職的母雞，街頭難見議員跟他的聯合看板。

對此，張斯綱痛批：「簡直是鬼扯！」張呼籲，相關報導前也該查證一下，明明黨籍參選人就都有跟蔣萬安的聯合看板，他自己也已經掛上幾面了；張更秀出自己與蔣的聯合看板照，強調「圖片上這不就是了嗎！」並稱後續還有其他點位的聯合看板，都在排程施工中。

針對相關傳聞，張斯綱分析，這顯然是刻意在捧民眾黨支持的黃珊珊，用以打擊蔣萬安；但黃至今連宣布參選都還沒有，在那邊高談什麼「棄蔣投黃」？著實令人笑而不語，其用意，無非是在替民進黨打擊其他敵人而已。