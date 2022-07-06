太平洋流通公司前董事長李恆隆，被控涉長期行賄多位跨黨派立委，台北地方法院宣判，立委蘇震清依貪汙治罪條例之不違背職務收賄罪判10年，廖國棟判8年6月、陳超明判7年8月、前立委徐永明期約賄賄罪判7年4月。對此，蘇震清稍早發布聲明表示，對於判決深表遺憾，他與李恆隆間的金錢借貸關係，曲解為賄款，此一認定明顯與事實證據不符，為捍衛清白，將提出上訴，並期司法機關能匡正上開缺失。

針對台北地院今日宣判結果，蘇震清透過聲明表示，本案判決就對本人有利證據均未調查，諸如偵訊錄音檔不完整卻未追查還原真相；檢方提供不完整錄音檔法庭並未勘驗或勘驗程序違法。

蘇震清質疑，檢調對本人多年監聽均屬違法，其監聽的合法性及依據在哪裡？尤有甚者，本案法官甚至不願意調取相關資料以釐清事實真相，明顯有失公允。

蘇震清說，近年來本人屢屢在政治之途轉折處身陷司法訴訟，雖然如誠美材案、印尼案等等均先後無罪確定，表面上已還本人清白，但期間本人所遭受的種種苦難卻無以挽回彌補，鑑於本案判決有諸多違法之處，為捍衛清白，當將提出上訴，並期司法機關能匡正上開缺失。