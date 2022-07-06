今年已經過一半了，還是單身的你，是否有望在年底前脫單呢？根據《星座巫師》分享，7月桃花將降臨在某3個星座男女身上。無論你是已經有心上人也好，或是還沒對象也罷，你離愛情只差臨門一腳，說不定轉個彎那個「對的人」就在那等你，讓我們一起來看看有那些星座上榜吧！

#巨蟹座

擦亮眼睛等愛降臨。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座缺乏安全感的個性，導致雖然有喜歡的對象但遲遲不敢行動。善良的你對待每個人、每件事都十分真誠，所以人緣一直都很不錯。最近，巨蟹座得到幸運之神加持，在愛情及友情方面，相信你們憑藉自己的溫和和同理心，就會有好的緣分降臨。這段期間到年底前，巨蟹要做的就是擦亮自己的雙眼，判定哪個緣分能長長久久，就可以遇見屬於自己的幸福。

#水瓶座

水瓶7、8月桃花運爆棚。(圖/翻攝自觸mii)

沉浸在自己世界水瓶座，常常令旁人覺得問號，或是不近人情，但其實你們只是沒遇到一個理解自己的人。而且水瓶洞察能力很強，往往能替自己找到好對象。然而水瓶座在愛情方面很小心翼翼，深怕把對方嚇跑，所以再喜歡對方也會裝不在乎，因為被拒絕太過難受。但最近屬於水瓶座的桃花運已經降臨，所以有心上人的水瓶們，不要隱藏自己的愛，勇敢的說出口。還沒對象的也有極高機率和自己的真愛相遇，相信遇到的時候，觀察能力超強的你絕對不會Miss掉。

#雙子座

幸運星降臨，做什麼都超順。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座往往缺的不是異性緣，缺的是對待感情的正確態度，他們善變的個性，總會把一手好牌打得稀巴爛。而且平常他們的能言善道，都沒辦法運用在喜歡的人身上，所以常常錯失很多的表白機會或是好的緣分。最近，雙子座會得到幸運神的加持，不但告白的成功率會提高很多，在任何方面都會如魚得水，超級順利。