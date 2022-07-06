立委蘇震清、廖國棟、陳超明，前立委徐永明集體貪污案今宣判，立委遭判刑。陳超明發聲明批評「司法已死」，陳超明說，合法申報的政治獻金竟被認定是貪汙所得，他所有的政治獻金過程均依法申報、依法公開，庭訊中檢察官也承認本案並無貪污對價的直接證據，一審法院竟可以判他有罪，讓他錯愕 。

多名立委被控收錢協助太流前董座李恒隆爭取SOGO經營權，台北地院今判蘇震清10年，褫奪公權5年，廖國棟8年6月、褫奪公權4年，陳超明7年8月、褫奪公權3年，徐永明7年4月、褫奪公權3年。立委趙正宇財產來源不明無罪，逃稅判6月徒刑、得易科罰金、併科罰金6萬元。

陳超明強調， 一開始他即拒絕召開公聽會，更從未出席或指派他人出席東吳大學的公聽會，他僅僅打了一通不到三分鐘的電話，基於人情請經濟部派員參加東吳大學召開的公聽會而已，一個「未召開、未出席、未發言」的立法委員，竟被冤枉有罪，實難令人折服，絕對依法上訴、捍衛清白。

陳超明表示， 監聽內容即可證明他完全沒跟李恆隆、翁華利等人聯絡，更與這些人從未見過面，也不清楚他辦公室主任爭取政治獻金的過程，法院審理中，經濟部從上到下的官員都作證他從未詢問過SOGO百貨爭議案件，遑論與李恆隆等人有對價關係？

陳超明說， 欲加之罪，何患無詞，政治影響司法，明顯的是政治迫害，等到民進黨內鬥，為了打擊政敵才拿出來辦，也把無辜的在野黨拖下水，檢調已經成為政黨的打手，「我堂堂一個國會議員，都受到如此不平等的遭遇，更何況一般百姓，著實令人對台灣司法失望。」