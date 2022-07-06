台北市議員鍾小平（左）今天到教育部檢舉新竹市長林智堅的論文涉及抄襲。（林志成攝）

台北市議員鍾小平今天到教育部檢舉新竹市長林智堅的論文涉及抄襲，指論文雷同度高達88％，連民進黨人都看不下去，他們發生內訌，因此刻意將林智堅的抄襲資料流出來，讓外界炒作。他呼籲林智堅「新竹小白臉，桃園快退選」。

林智堅現在是新竹市長，已獲民進黨提名，將角逐桃園市長。不過近日卻爆出林智堅在中華大學及台大取得碩士學位的論文均涉及抄襲，引爆政壇地震。

鍾小平今天到教育部檢舉林智堅的論文涉及抄襲，他表示，林智堅過去是民進黨立院總召柯建銘的助理，問一下林當年的同事就知道，林連法案都不會寫，怎麼寫得出碩士論文。

鍾小平說，林智堅被視為「小英男孩」，但蔡英文總統愛之適足以害之，林過去被放在襁褓中呵護成長，沒有真功夫，卻要去選桃園市長，當然會出事，選舉才一開始，就被揭發論文抄襲。

「新竹小白臉，桃園快退選鍾。」鍾小平指出，林智堅被稱為「新竹花美男」，但長得美醜不重要，肚子裡一定要有貨，林智堅是「金玉其外，敗絮其中」，根本沒有實力，應該退選桃園市長。

鍾小平表示，林智堅涉及論文抄襲的資料，是民進黨人看不下去流出來的，而這只是起手勢，相信以後會有更多林智堅的黑資料出現。

教育部派員接了鍾小平遞交的檢舉資料，將函請學校查處。依規定，學校應依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」啟動學術倫理相關規定程序，於收件之次日起4個月內完成學校查處作業。