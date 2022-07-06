今年2月中旬筆者在專欄提到：「長榮及長榮航，差一個字差很大」，當時因為看好長榮航才寫了此篇文章，筆者就延續這個話題，再聊聊貨櫃三雄與航空雙雄，到底差多大！事隔近5個月，台股遭受俄烏戰爭、大陸封控、通膨、升息等各種利空的襲擊下，從當時的18268點，逐漸震盪走低，昨天收在14349點，跌幅高達21.4％，而長榮及長榮航與當時差多大呢？還原除息的價位後，長榮下跌20.8％，長榮航僅小跌7.1％，兩者相差13.7％，長榮航勝出，噴射機持續在高空翱翔！

去年創下超高獲利的貨櫃三雄，真的沒辦法與噴射機相比嗎？其中陽明配息20元、長榮配息17.99元，由於史無前例的高配息，造成「假除息」的美麗錯誤，讓長榮、陽明股價在除息前遭受融資斷頭的賣壓摜殺，加上全球第二大貨櫃航運馬士基執行長施索仁表示，之前在新冠疫情帶動貨櫃海運的榮景，可能在8月之後大幅反轉，出現需求萎縮、供應增加的「長鞭效應」，衝擊貨櫃運輸，這些都是造成近期貨櫃三雄股價下跌的原因之一。

市場贏家思惟「跌深就是最大的利多」，套用在貨櫃三雄就是最好的寫照，舉長榮作為例子，在6月29日除息後，股價持續貼息破底，最低來到79.2元，昨天長榮收盤價87.7元，雖然股價不再破底但股價仍呈現貼息狀態，按照目前市場預估今年長榮稅後每股盈餘上看65元來估算，不考慮減資的情況下，年底長榮淨值將會來到110.3元，股價淨值比約0.79倍，已經來到歷史股價淨值比0.8倍到1.2倍區間的下緣位置，股價也是相對低檔位置，只要長榮未來獲利如市場預期，股價就有合理的想像空間。

最後，台驊投控董事長顏益財，被網友稱為最懂海的男人，近期也表示，只要運價不打對折，投資長榮、陽明還是會大賺，二年內都沒問題，更表示針對航運股的操作會「逢高調節、逢低加碼、反覆操作、綿延不絕」，從他今年3月，長榮逢高賣出均價約153.6元，還有4月逢低買進長榮均價約124.2元來看，他所言不虛，所以「跌深就是最大的利多」，還有長榮股價淨值比來到歷史區間下緣位置，筆者認為現在長榮股價出現反攻的可能性驟升，加上現在長榮股價似乎跌破最懂海的男人的成本價，未來長榮有沒有機會乘風破浪變快艇，讓我們拭目以待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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