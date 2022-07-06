中國國家氣象中心副主任方翔昨指出，「6月全國平均降水量112.1毫米，較常年同期偏多9.1％﹔全國平均氣溫21.3℃，較常年同期偏高0.9℃，為1961年以來同期最高。」

方翔指出，6月13日至26日，華北中南部、黃淮、江淮、江漢等地出現今年首次區域性高溫天氣過程，覆蓋國土面積達363.6萬平方公里，影響人口超過6億。此次高溫天氣過程覆蓋面積廣、持續時間長且具有極端性，河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、山東、江蘇、安徽等地氣溫為歷史同期最高。6月24日河南焦作最高氣溫達43.3℃，6月25日河北靈壽達44.2℃。

方翔分析，大陸北方大部地區處於強大的暖性高壓系統控制，盛行下沉氣流，一方面造成下沉增溫，另一方面有利於出現晴空輻射增溫，加之大氣乾燥，白天地面受太陽輻射影響，升溫迅速。此環流形勢穩定維持，導致北方地區出現持續性高溫天氣。此外，偏西氣流在太行山東麓下沉增溫，對河北、河南等地的極端高溫天氣也有重要作用。