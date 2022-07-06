大陸新華社報導，中國國務委員兼外長王毅5日在曼谷與泰國副總理兼外長敦會談，達成四方面重要共識。雙方一致同意，以中泰全面戰略合作夥伴關係建立10周年為契機，致力打造中泰命運共同體；努力實現中寮泰鐵路早日貫通；加強網路安全合作，共同打擊電信詐騙；共同推動亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議取得積極成果。

王毅表示，今年是中泰全面戰略合作夥伴關係建立十周年。兩國關係穩步前行，前景廣闊。此訪期間，雙方進行了深入戰略溝通，達成四方面重要共識：

一是共同建設中泰命運共同體。雙方一致同意以此作為兩國關係未來發展目標和願景，為「中泰一家親」賦予新的時代內涵開創中泰關係更為穩定、更加繁榮、更可持續的美好未來。

二是共同實現中寮泰鐵路早日全面貫通。雙方一致同意使鐵路向南直達泰「東部經濟走廊」，向北經老撾進入雲南，對接「陸海新通道」，直通歐洲。以通道促物流，以物流促經貿，以經貿促產業，開通更多冷鏈班列、旅遊專線和榴槤快線，推動沿線開展全方位合作，為三國人民帶來更多實實在在的利益。

三是共同維護網路安全。雙方剛剛簽署了《網路安全合作備忘錄》，將促進兩國數字經濟健康穩定發展，為全球數位安全貢獻中泰力量。雙方將堅決打擊一切形式的電信詐騙，維護兩國人民財產安全。

四是共同推動亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議取得積極成果。中方將堅定支持泰國辦好今年APEC會議，支持泰方發揮東道主重要作用，引領會議聚焦亞太，聚焦發展，聚焦亞太自貿區建設，按照布特拉加亞願景確定的2040年目標，重整行裝再出發，為APEC發展注入新的強勁動力。