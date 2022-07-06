蔡易餘座車不但車頭全毀，左側車身也嚴重受損，顯見車禍當撞擊力道相當大。（蔡易餘辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

撞擊瞬間曝光！立委蔡易餘座車遭撞 翻滾數圈車全毀

民進黨立委蔡易餘今上午8點多搭車跑行程，行經嘉義縣縣道168線與高鐵下方台37線交叉口時，與其他車輛發生車禍，包括蔡易餘、隨行人員等3人到嘉義長庚醫院就醫，經初步診治無大礙，目前3人皆已出院，而蔡易餘辦公室也代為發表聲明，表示蔡易餘感謝大家關心，目前人平安。

蔡易餘辦公室指出，初步了解，車禍雙方都沒有大礙，目前事故發生原因由警方調查釐清，暫不對此回應。而隨蔡易餘車禍現場畫面曝光，蔡易餘座車與撞擊的自色自小客皆嚴重毀損，蔡易餘座車不但車頭全毀，左側車身也嚴重受損，顯見車禍當撞擊力道相當大。

根據事故現場照片顯示，蔡易餘的座車發生擦撞後嚴重變形，蔡易餘一度受困車內，消防人員獲報趕抵將人送醫救治，所幸僅手腳受傷，沒有大礙。蔡易餘也透過助理報平安，謝謝大家的關心，他人平安沒事。

車禍現場畫面曝光，蔡易餘座車與撞擊的自色自小客皆嚴重毀損。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨立委蔡易餘今上午8點多搭車跑行程，行經嘉義縣縣道168線與高鐵下方台37線交叉口時，與其他車輛發生車禍。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣消防局指出，今早8點25分，接獲報案於太保市嘉168線與台37線發生車禍，立即派遣太保、祥和及嘉太分隊前往處理，抵達現場回報為1輛自小客車和1輛黑色廂型車發生車禍，患者男性共3名，分別為41歲、42歲及21歲，3人均意識清楚，頭部、肢體輕微擦傷，全送往長庚醫院救治。