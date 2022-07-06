高雄市議員林智鴻服務處的文宣品遭竊，5日下午服務處助理報案放置在服務處騎樓的文宣品遭到偷竊，鳳山分局新甲派出所接獲報案後，立刻調閱監視器追查，目前已鎖定嫌犯特徵全力查緝中。

5日下午13時，高雄市議員林智鴻助理至鳳山分局新甲派出所報案，指稱當天早上6點多放至服務處騎樓的文宣品遭到偷竊，警方受理報案後啟動偵查，目前已鎖定身穿藍色外套、騎乘機車的男子所竊，正全力查緝中。

鳳山分局也呼籲民眾，對於不是自身的物品切勿竊取，以免涉及刑案、後悔莫及。

九合一選舉高雄市市議員林智鴻