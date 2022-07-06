台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英雄後衛簡肇熠今年3月酒駕肇事，以及今年6月酒後失控襲警的桃園雲豹前鋒尤楚翔，聯盟今天（6日）公布對兩人的懲處，簡肇熠罰款10萬台幣、併處禁賽5場，尤楚翔則是罰款10萬台幣。
以下為T1聯盟公告全文：
＊針對簡肇熠酒駕肇事事件，台灣運彩xT1聯盟今天公布懲處公告，相關內容如下
聯盟公告
台灣運彩xT1聯盟球員簡肇熠於日前酒駕肇事事件，針對本案，聯盟召開重大事件決策委員會進行仲裁。
仲裁結果認定，簡肇熠的行為確實影響聯盟形象，將依照賽務規章第十七條第三點處以10萬元之罰款，併處禁賽5場。未來罰款將作為公益基金，用於協助籃球基層發展。
＊針對尤楚翔酒後失控脫序事件，台灣運彩xT1聯盟今天公布懲處公告，相關內容如下
聯盟公告
台灣運彩xT1聯盟球員尤楚翔於日前酒後失控脫序事件，針對本案，聯盟召開重大事件決策委員會進行仲裁。
仲裁結果認定，尤楚翔的行為確實影響聯盟形象，將依照賽務規章第十七條第三點處以10萬元之罰款。未來罰款將作為公益基金，用於協助籃球基層發展。
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