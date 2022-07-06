一名自稱房東的男網友抱怨，房客嫌租處的床墊很髒，但他認為每個月租金只收2萬7千元，是想睡多好？能提供這樣的床墊已經很仁慈，超扯言論引起網友熱議，不少同為房東的人吐槽說，做人還是要將心比心，自己都不會用的東西就丟了吧。後來原PO才坦言這篇其實是反串文，因為他其實不是房東，是租到這間房子的倒楣房客。

一名男網友近日在臉書社團《房東互助會》上發文說，身為房東提供這樣的床墊還不夠仁慈嗎？房客竟然還嫌髒？從照片中可見，這個床墊看得出來年代久遠，不僅有些地方已經凹陷，甚至還有不少黃黃、灰灰的髒汙。

貼文曝光後，不少同為房東的網友傻眼吐槽「我是房東，但這床好歹要附個床包跟保潔墊，要將心比心」、「我也是房東，但將心比心，這種床墊你睡得下去嗎」、「做人還是要有點良心」、「同為房東，只覺得丟臉！」

男網友接著也在留言處說，這裡一個月的租金才2萬7千元而已，到底是想睡多好？讓大批網友看傻直呼，這樣裝潢的房間每月要2.7萬，你在跟我開玩笑嗎？對此，原PO則說，台北那一帶的房子租金差不多就是這樣。

由於貼文實在太扯，讓不少人質疑是反串文，而原PO這才坦承，是反串文沒有錯，他其實是租到這間房間的倒楣房客，真正的房東是一位老太太，他自己本身也是房東，出租房子10多年，第一次當房客就這樣栽在同業手中，當初發現床墊狀況可怕的時候，曾向房東說明，並希望可以獲得新床墊，怎料對方卻讓他自己買，但又要求他不許丟掉這2個舊舊髒髒的床墊，因為下組客人肯定能接受。