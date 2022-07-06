代表民進黨出戰今年底桃園市長選舉的新竹市長林智堅，昨(5日)遭控中華大學科管所碩士、台大國家發展研究所的碩士論文涉嫌抄襲，雖他表示，並沒有任何抄襲問題，仍引發外界關注。國民黨台北市議員徐巧芯今(6日)在臉書表示，已經正式向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲，並曝光「檢舉信件」。

徐巧芯在臉書指出，國立台灣大學有責任好好調查、釐清事實，告訴我們像這樣把整個研究方法幾乎都抄起來的做法，是否屬於碩士論文撰寫合理作法。而這一切，台大有責任站出來公開說明，維護社會對台大的期待以及自身的學術權威地位。否則這件事對於台大的校友而言根本是一種羞辱（尤其正在辛苦寫論文的碩士生），對不是台大的校友而言更會覺得夢想幻滅，畢竟如果這樣就可以唸台大、拿學位，怎麼不早說？

此外，徐巧芯認為，台大校長目前正在遴選，七月上旬會公布名單，有志參選台大校長者，應該對這件醜聞公開發表看法跟意見，讓大家知道你們對此事的態度。她更透露，「就我知道，除了我之外，也有台大的學生準備按照規定向教務處檢舉。」