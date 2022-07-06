新竹市長林智堅捲入論文抄襲疑雲，愈演愈烈，台北市議員參選人楊植斗4位藍營人士6日早上到台北地檢署告發林智堅抄襲，涉嫌違反《著作權法》，並呼籲蔡英文總統不要護航林智堅，「難道提名林智堅，只是因為他也有論文爭議？」

楊植斗說，林智堅及他的指導教授，已在昨天聲明中坦承是用竹科管理局的委託計畫，作為自己的碩士論文內容。根據《國有財產法》規定「國家由於預算支出所取得之財產，為國有財產」，因此政府機關委外的研究計畫，原則上著作權屬於機關本身。

楊植斗強調，不管林智堅有沒有參與竹科管理局標案計畫，他將計畫內容作為論文用，就像「把產品賣給政府又偷回來」，一樣是侵害著作權的行為。林智堅有錯就要承認，林智堅沒有被新竹市民罷免就很好了，千萬別再考驗桃園人的智商。

屏東縣議員擬參選人練鴻慶表示，依《著作權法》規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科台幣75萬元以下罰金」。雖然本罪屬於告訴乃論，但檢察官知有犯罪情事，仍應啟動偵查。

練鴻慶認為，檢察官能否起訴，仍以竹科管理局提起告訴為前提，蔡英文總統應要下令竹科管理局提告，否則就是包庇侵犯政府財產權的罪犯。

雲林縣議員擬參選人陳芳盈說，林智堅應要有guts，他一再推諉，毫無縣市首長的格局；台南市議員擬參選人蔡宗豪則要求林智堅要做所有年輕人的榜樣，呼籲林智堅道歉退選，就是林智堅能為台灣做出的最好貢獻。