AES-KY(6781)上半年合併營收為75.9億元，年增39.75%，為歷年同期新高，儘管下半年電子產業雜音不少，受惠於電動自行車及中大型工業儲能系統訂單穩定，AES-KY預估，下半年業績可望優於上半年，美系外資最新報告重申「買進」評等，AES-KY今天盤中股價逆勢走高。

油價高漲帶旺歐美電動自行車銷售，且人工智慧、物聯網等推升資料中心、邊緣運算、儲存等需求，帶動全球各地資料中心佈建，品牌伺服器廠商及白牌軟硬體廠商紛紛投入研發資料中心伺服器等相關架構，鋰電池模組取代鉛酸電池於不斷電系統需求成為未來趨勢，今年AES-KY除在原有客戶持續增加出貨比重外，也投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發，兩大主力產品需求強勁，讓AES-KY今年營運無畏大環境變數穩定成長。

AES-KY自結6月合併營收為13.38億元，月增0.76%，年增48.56%，續創單月歷史新高，累計第2季合併營收為39.85億元，季增10.52%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為75.9億元，年增39.75%，為歷年同期新高。

ASE-KY表示，下半年展望未變，可望優於上半年，全年業績可望再創新高。

美系外資最新報告指出，新冠肺炎疫情後通勤行為的轉變及對環境/健康效益的追求，加上油價上漲，為電動自行車增添助力，由於電動自行車電池組及數據中心BBU需求穩定，我們預期AES-KY第2季毛利率/淨利率分別為36.1%/25.7%，每股盈餘將達到9.58元，預計AES-KY在2022年/2023年數據中心BBU銷售額同比將增長48%/40%，我們將2022年每股盈餘提高約1%，但將2023年每股盈餘降低約5%，重申「買進」評等，目標價由2600元降為1955元。