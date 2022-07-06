中國駐阿富汗大使館6日通報，阿富汗震災，中國政府援助5000多萬元人民幣人道主義物資交接儀式，5日在阿富汗國家媒體資訊中心舉行，中國駐阿大使王愚、阿國臨時政府災害管理部代理部長古拉姆·古斯出席儀式並致辭。

王愚表示，中方高度重視阿富汗朋友面臨的各種困難，願盡力向困境中的阿國人民伸出援手。去年8月阿變局發生後，中國政府宣布向阿提供2.5億元人民幣緊急人道主義援助，從首批物資去年9月運抵，到今天已全部交給阿方。

王愚指出，阿富汗近來大地震後，中國又緊急運來5000多萬元人民幣援助。中方對阿無私援助是兩國人民千年友誼的最好體現，也是中方秉持人類命運共同體的應有之意。中方真誠希望阿方能早日實現和平穩定、經濟發展、民族和諧、社會繁榮，願在平等和相互尊重的基礎上同阿方開展各領域友好交流合作，進一步鞏固兩國人民的傳統友誼。

王愚強調，美國是阿富汗問題始作俑者，對阿國人民負有主要道義和經濟發展責任，美不能眼見阿人民蒙難而無動於衷，美應解凍阿人民資產，解除單邊制裁。

古表示，感謝中方多次向阿提供人道主義援助。中方援助的這批糧食和人道物資在運抵喀布爾後已發放至阿34個省份，為困境中的阿民眾帶來及時有效幫助。幾天前，中方還向阿受地震影響的兩個省份提供了價值800萬美金的物資援助，我們對中方長期以來的支持幫助表示由衷感謝。