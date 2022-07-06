由於產品組合的改變，加上中國地區陸續解除封控，持續消化受封控影響的遞延訂單，使得顯示器代工廠瑞軒（2489）6月營收衝上18.8億元，較上月成長20％。瑞軒科技第二季單季營收44.8億元，較上季增加2％。

然而，在俄烏戰爭、高通膨等大環境變數影響下，公司對下半年展望轉趨審慎。瑞軒表示，中國品牌客戶對於今年展望保守，大品牌客戶也下修今年的出貨目標。瑞軒上半年出貨表現和去年同期持平，但客戶下修出貨預期，目前看來旺季不旺，下半年出貨預估將會下修。