由於產品組合的改變，加上中國地區陸續解除封控，持續消化受封控影響的遞延訂單，使得顯示器代工廠瑞軒（2489）6月營收衝上18.8億元，較上月成長20％。瑞軒科技第二季單季營收44.8億元，較上季增加2％。
然而，在俄烏戰爭、高通膨等大環境變數影響下，公司對下半年展望轉趨審慎。瑞軒表示，中國品牌客戶對於今年展望保守，大品牌客戶也下修今年的出貨目標。瑞軒上半年出貨表現和去年同期持平，但客戶下修出貨預期，目前看來旺季不旺，下半年出貨預估將會下修。
由於產品組合的改變，加上中國地區陸續解除封控，持續消化受封控影響的遞延訂單，使得顯示器代工廠瑞軒（2489）6月營收衝上18.8億元，較上月成長20％。瑞軒科技第二季單季營收44.8億元，較上季增加2％。
然而，在俄烏戰爭、高通膨等大環境變數影響下，公司對下半年展望轉趨審慎。瑞軒表示，中國品牌客戶對於今年展望保守，大品牌客戶也下修今年的出貨目標。瑞軒上半年出貨表現和去年同期持平，但客戶下修出貨預期，目前看來旺季不旺，下半年出貨預估將會下修。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。