曾在電視劇《步步驚心》中飾演「承歡格格」一角而走紅的大陸知名童星柴蔚，當年她才8歲便以自然演技受到眾人矚目，陸續還拍了多部知名古裝劇，成功打開知名度。如今，已是19歲少女的她，被不少網友認為神韻像極了韓星宋慧喬，而她近日也在社群媒體上曬出近況，火辣的穿搭令網友們看傻了眼。

當年才8歲的柴蔚，自《步步驚心》獲得大眾喜愛後，陸續又在《羋月傳》、《神鵰俠侶》、《新還珠格格》等古裝大劇中演出，近日還在偶像劇《初戀那件小事》中展現精湛的演技受到眾人肯定，她的人氣也節節攀升。而目前已經19歲的她，也經常透過社群媒體與粉絲們分享私下生活。

日前柴蔚就曾曬出一系列只穿著運動BRATOP搭配造型的火辣側拍照，雖照片全經過黑白濾鏡處理過，但飽滿的上圍與纖細的小蠻腰仍一覽無遺，加上她留著一頭長髮展現清新魅力，電得網友直呼「這是我不付費就能看的嗎？」、「老婆好辣我好愛」、「身材太好了」、「怎麼這麼美」、「這身材我真是愛了」。

大陸童星柴蔚在微博上曬出穿搭辣照。（圖／微博@柴蔚）

近日柴蔚又曬出另一組穿搭照，同樣令網友暴動。照片中，柴蔚雖穿著一件寶藍色大衣，但裡面卻穿著白色短版上衣與灰色真理褲，而上衣貼身的剪裁也同樣讓上圍看起來更加豐滿，一雙白皙大長腿與結實的腹肌曲線，都讓網友看了忍不住紛紛大讚「寶貝真的長大了」、「好好看」、「越來越美」、「腿好長」。