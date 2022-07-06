藝人黃嘉千與加拿大籍老公夏克立驚傳婚變，16年婚姻被爆走到盡頭，更傳出暑假後準備對簿公堂，提告的則是黃嘉千，仔細觀察兩人社群網站，夏克立的instagram近3年都沒PO過夫妻合照，幾乎都是自己及女兒夏天的日常生活照，婚姻狀況似乎早就洩出端倪。

夏克立平時會在instagram分享日常及家庭生活，不過傳出他與黃嘉千婚姻亮起紅燈後，仔細觀察發現夫妻倆最後同框照已是2020年2月，而且還是跟朋友聚會合照，至於一家三口最後一次同框，已經是2019年7月，就連黃嘉千的臉書也幾乎找不到夏克立的照片，似乎早洩漏婚姻早出了問題，兩人早已經漸行漸遠。

原本長居台灣發展演藝事業的夏克立，如今在加拿大忙著工作，黃嘉千則是留在台灣發展，去年還為了好好陪伴家人，推掉不少工作，如今卻傳出要打離婚官司，讓外界相當訝異，根據《三立新聞網》報導，黃嘉千被問到此事，表示需要一點時間消化，被問及是否尚未做好心理準備面對婚變曝光一事，她表示得要思考才知道該怎麼回答，屆時會再請經紀人跟大家說。

早在2013年，黃嘉千與夏克立就曾爆發婚姻危機，除了尋求婚姻諮詢外，男方更被媒體直擊前往「便服酒店」，不過事後他澄清表示是去談生意，也有和老婆事先報備過，當時更曬出和愛女合照闢謠，表示報導內容偏離事實，一家三口依舊相當幸福，希望外界不用過度解讀。

根據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，其友人前段時間到士林地方法院辦事，輾轉得知黃嘉千有案正在進行訴訟，本以為只是同名同姓的人，不料一查，黃嘉千官司的對造，竟是夏克立，因此兩人打離婚及相關官司的事情，首先在司法界傳開。