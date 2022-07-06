女星阿樂（林妤臻）以電競實況主打開知名度，以甜美顏值和親民個性狂圈粉，後來參加《全明星運動會》，讓她人氣狂飆，不過阿樂近日和YouTuber團體「反骨男孩」合拍的新影片中，突然被親的她，臉部表情瞬間僵化，引發網友質疑阿樂是否「進廠維修」。

阿樂日前作客「反骨男孩」的影片，豪開深V的蕾菈假裝問阿樂：「妳覺得我的胸部，摸起來是像假的，還是比較真實的」，蕾菈趁對方回答時，突然親吻阿樂的臉頰，讓她瞬間露出驚訝表情，並驚呼：「哇！Surprise！」

阿樂被偷親，臉部表情瞬間僵化。（圖／取材自WACKYBOYS 反骨男孩Youtube）

雖然只有短短幾秒畫面，卻被網友卻發現阿樂臉蛋「怪怪的」，臉僵被疑進廠維修，紛紛留言：「阿樂整個鼻唇溝變好深好老」、「阿樂那段確實讓我嚇到，要是中間沒有看到熟悉的瞇瞇眼，還真不知道是她」、「阿樂是不是有整型還是妝太濃？看起來有點怪怪的 感覺變老」、「阿樂以前真的好看 但現在...」、「阿樂的臉好恐怖」。

27歲阿樂以電競實況主打開知名度，擁有流利口條的她以甜美外表、E級傲人身材，而被封為「電競女神」、「隱乳女神」，阿樂近年積極朝綜藝和主持前進，曾和沈玉琳搭檔主持網路節目《琳來瘋》，後來參加《全明星運動會》人氣狂飆，阿樂近期則在旅遊實境節目《出發吧女孩》擔任主持人。