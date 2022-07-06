漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》今6日搶先全美在台上映，日前在拍攝地澳洲雪梨舉辦首映會時，主角克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）帶著老婆艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）與雙胞胎兄弟崔斯坦（Trstan）和薩莎（Sasha）一同現身。其中沙夏留的金色長髮，更讓網友大讚「小雷神太Q了!」

克里斯漢斯沃和艾兒莎巴塔奇自2010年婚後育有兩子一女，雖然雷神和老婆經常互相支持對方的影視活動，但小孩卻鮮少參與相關活動。因此罕見出現在鏡頭前的雙胞胎自然成為全場焦點，尤其是薩莎留的一頭金色長髮，造型神似父親飾演的「索爾」。崔斯坦面對鏡頭也看起來十分自然，顯現出的迷人笑容也讓網友盛讚:「雷神的基因實在太強大!」

雙胞胎的出現成為關注焦點，媽媽艾兒莎巴塔奇也不遑多讓，一家子以深色系的裝扮亮相，身著黑色深V禮服的艾兒莎巴塔奇露出圓潤酥胸，腰腹鏤空的設計更是讓她姣好的腰身顯露無遺，而克里斯漢斯沃則是以黑色T恤搭配黑色西裝外套和老婆互相襯托，一身黑西裝配上手上的金腕錶更顯金貴。

據克里斯漢斯沃透露，這次雙胞胎兒子薩莎、崔斯坦以及女兒印蒂亞都有出演《雷神索爾：愛與雷霆》。不光是自己的孩子，「女雷神」娜塔莉波曼(Natalie Portman)、「屠神者格爾」克里斯汀貝爾(Christian Bale)的小孩也都有出現在電影當中，讓影迷拭目以待。